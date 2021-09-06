Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото

Осадчая приняла участие в фотосессии еще во время беременности – она позирует в кадре без бюстгальтера в голубом наряде, оголяющем декольте, живот и бедро. Образ ведущей дополняет черный бант в волосах.
На обложке отмечается, что Осадчая дала изданию свое первое интервью после родов.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя ребенка супруги пока не называют.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.