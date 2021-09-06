Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото

Осадчая приняла участие в фотосессии еще во время беременности – она позирует в кадре без бюстгальтера в голубом наряде, оголяющем декольте, живот и бедро. Образ ведущей дополняет черный бант в волосах.

На обложке отмечается, что Осадчая дала изданию свое первое интервью после родов.