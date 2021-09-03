  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов

"На самом деле сейчас мой размер больше, чем обычно. И это правда. И это меня волнует. Потому что когда я вижу на платье размер L, меня это тревожит, потому что я была S или M. Я продолжаю возвращаться в форму – пока что мне нельзя заниматься спортом, но я контролирую свое питание", – сообщила ведущая.

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Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя ребенка супруги пока не называют.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.