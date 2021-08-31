Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней

На снимке 37-летняя Осадчая – без макияжа и с зачесанными назад волосами – держит на руках новорожденного сына, одетого в белую шапочку и голубой человечек.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.