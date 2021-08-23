Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
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"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка". Юрий Горбунов показал своих маленьких сыновей

19 августа Юрий Горбунов и Катя Осадчая во второй раз стали родителями
19 августа Юрий Горбунов и Катя Осадчая во второй раз стали родителями
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов, который на днях во второй раз стал отцом, запостил в Instagram фото своих сыновей – Ивана, которому исполнилось четыре с половиной года, и новорожденного сына, которому исполнилось четыре дня и имя которого новоиспеченный отец еще не сообщал.

"Привет, братик! Наши парни знакомятся!" – написал 50-летний ведущий, добавив в конце хештеги "семья", "люблю" и "спасибо, Катруся", имея в виду свою жену – телеведущую Катю Осадчую.

Пост Горбунова набрал почти 50 тыс. лайков и около 270 комментариев.

"Ну надо же, старшенький хмурит носик, как папа! Милота", – написала raisaantonyuk77.

"Самое ценное в мире", – оставила комментарий tusweetsenorita.

"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка", – считает anagerasimchuk78.

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Через два дня после родов Горбунов забрал жену с младшим сыном домой. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву "И".

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Теги: дети, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, фото, ведущий
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