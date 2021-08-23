"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка". Юрий Горбунов показал своих маленьких сыновей

19 августа Юрий Горбунов и Катя Осадчая во второй раз стали родителями Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Привет, братик! Наши парни знакомятся!" – написал 50-летний ведущий, добавив в конце хештеги "семья", "люблю" и "спасибо, Катруся", имея в виду свою жену – телеведущую Катю Осадчую.

Пост Горбунова набрал почти 50 тыс. лайков и около 270 комментариев.

"Ну надо же, старшенький хмурит носик, как папа! Милота", – написала raisaantonyuk77.

"Самое ценное в мире", – оставила комментарий tusweetsenorita.

"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка", – считает anagerasimchuk78.

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