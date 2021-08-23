"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка". Юрий Горбунов показал своих маленьких сыновей

"Привет, братик! Наши парни знакомятся!" – написал 50-летний ведущий, добавив в конце хештеги "семья", "люблю" и "спасибо, Катруся", имея в виду свою жену – телеведущую Катю Осадчую.
Пост Горбунова набрал почти 50 тыс. лайков и около 270 комментариев.
"Ну надо же, старшенький хмурит носик, как папа! Милота", – написала raisaantonyuk77.
"Самое ценное в мире", – оставила комментарий tusweetsenorita.
"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка", – считает anagerasimchuk78.
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Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Через два дня после родов Горбунов забрал жену с младшим сыном домой. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву "И".
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.