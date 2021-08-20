Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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"Какой счастливый", "Самое милое фото". Горбунов умилил сеть первым фото с новорожденным сыном на руках

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19 августа у Горбунова и Осадчей родился второй сын
19 августа у Горбунова и Осадчей родился второй сын
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов 20 августа разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с новорожденным сыном на руках.

"Вот он – наша нежность", – подписал снимок ведущий.

"Какой счастливый отец. Глаза наполнены радостью", – прокомментировали снимок фолловеры. 

"Мы, мамочки, все одновременно растаяли от умиления", – оценили снимок отца с новорожденным сыном в сети.

"Самое искреннее и самое милое фото", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву "И".

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Теги: дети, беременность, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья
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