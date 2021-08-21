"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото

19 августа Юрий Горбунов во второй раз стал отцом, у него родился сын Фото: gorbunovyuriy / Instagram

На снимке телеведущая стоит с новорожденным на переднем плане, а позади нее видны воздушные шары и надпись на английском "мальчик" на воротах дома.

"Мы дома! Юра, ты выдумщик. Спасибо тебе, что не устаешь делать сюрпризы", – подписала фото 37-летняя ведущая.

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Чуть позже другое фото выложил и 50-летний Горбунов. На нем Осадчая вместе со средним сыном гуляют с коляской.

"Банда в сборе! Люблю", – подписал пост Горбунов.

В сумме оба поста супругов набрали больше 120 тыс. лайков.

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