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21 августа, 2021
 
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"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото

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19 августа Юрий Горбунов во второй раз стал отцом, у него родился сын
19 августа Юрий Горбунов во второй раз стал отцом, у него родился сын
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов забрал свою жену и коллегу – ведущую Катю Осадчую, которая два дня назад в третий раз стала мамой, – из роддома домой. Об этом стало известно из поста Осадчей, которая 21 августа выложила в Instagram фото с маленьким сыном возле входа в свой дом.

На снимке телеведущая стоит с новорожденным на переднем плане, а позади нее видны воздушные шары и надпись на английском "мальчик" на воротах дома.

"Мы дома! Юра, ты выдумщик. Спасибо тебе, что не устаешь делать сюрпризы", – подписала фото 37-летняя ведущая.

Чуть позже другое фото выложил и 50-летний Горбунов. На нем Осадчая вместе со средним сыном гуляют с коляской.

"Банда в сборе! Люблю", – подписал пост Горбунов.

В сумме оба поста супругов набрали больше 120 тыс. лайков.

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву "И".

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Теги: роддом, дети, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, телеведущий, мальчик, муж, жена, родители, дом
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