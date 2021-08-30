Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2021
 
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У Горбунова и Павлика – сыновья, у футболиста Зинченко – дочь. Какие украинские знаменитости этим летом стали родителями

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Горбунов отец двоих сыновей
Горбунов – отец двоих сыновей
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

В последние дни августа издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить звезд украинского шоу-бизнеса, в семьях которых нынешним летом произошло пополнение.

55-летний украинский певец Виктор Павлик 15 июня стал отцом в четвертый раз – его жена и концертный директор Екатерина Репяхова родила первенца. Родители назвали ребенка Михаилом.

Фото: viktorpavlik / Instagram
Фото: viktorpavlik / Instagram

13 июля в семье героя десятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина и победительницы этого проекта, блогера Дарьи Квитковой родился сын – родители назвали первенца Львом.

Фото: nikitadobrynin / Instagram
Фото: nikitadobrynin / Instagram

20 июля сын родился и в семье украинского ведущего Анатолия Анатолича – вместе с женой Юлией Бойко он назвал ребенка Нилом. У Нила есть две родные старшие сестры – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Фото: anatoliyanatolich / Instagram
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

2 августа впервые стал отцом капитан украинской сборной по футболу, полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко – его жена, ведущая Влада Седан родила дочь. Родители назвали ее Евой

Фото: zinchenko_96 / Instagram
Фото: zinchenko_96 / Instagram

В этот же день, 2 августа, первенец родился и в семье украинской певицы MamaRika и ее мужа, актера и ведущего Сергея Середы. Имя сына родители пока не разглашают.

Фото: mamarika_official / Instagram Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/u-mamarika-i-sergeya-seredy-rodilsya-syn-foto-iz-roddoma-1565612.html
Фото: mamarika_official / Instagram

19 августа в семье украинской ведущей Кати Осадчей и ее мужа, ведущего Юрия Горбунова родился сын. Это их второй общий ребенок. Пара также воспитывает четырехлетнего Ивана. У Осадчей от предыдущих отношений есть 18-летний сын Илья. Имя новорожденного сына супруги пока не огласили

Фото: kosadcha / Instagram Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/nikogda-eshche-yura-ne-byl-takim-schastlivym-samaya-krasivaya-para-strany-37-letnyaya-osadchaya-rasskazala-o-chuvstvah-k-51-letnemu-gorbunovu-1569053.html
Фото: kosadcha / Instagram

25 августа стало известно, что у 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" и нардепа двух созывов Святослава Вакарчука родился первенец. Матерью ребенка, по информации украинских СМИ, является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

Фото: Jane Yatsuta / Facebook
СМИ пишут, что матерью первенца Вакарчука является Евгения Яцута. Фото: Jane Yatsuta / Facebook

Родители назвали сына Иваном – в честь покойного отца музыканта Ивана Вакарчука.

По данным СМИ, ребенок у Вакарчука родился еще в мае 2021 года – за некоторое время до того, как в начале июня Вакарчук официально заявил, что расстался с супругой Лялей Фонаревой. Все это время музыкант скрывал рождение первенца. 

Теги: Святослав Вакарчук, дети, беременность, Катя Осадчая, Виктор Павлик, футболист Александр Зинченко, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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