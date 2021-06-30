Звезда "Чудо-женщины" Гадот в третий раз стала матерью и показала новорожденную дочь

Гадот и Верано в третий раз стали родителями Фото: gal_gadot / Instagram

На снимке новорожденная запечатлена в кругу семьи на руках у старшей сестры.

"Моя милая семья, я очень благодарна и счастлива (и устала), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Шлю всем вам любовь и здоровье", – написала актриса.

Она не уточнила, когда именно родилась ее третья дочь.

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