"Его зовут Космо". 36-летняя Йоханссон во второй раз стала матерью

"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", – написал он, не уточнив пол новорожденного и дату его рождения.
Новорожденный ребенок стал первенцем для Жоста и вторым для Йоханссон.
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Йоханссон и Жост познакомилась в 2017 году. Осенью 2020 года актриса и шоумен поженились. Это первый брак Жоста и третий для Йоханссон. О том, что актриса, возможно, беременна, американские СМИ сообщили в июле 2021 года. В августе Жост подтвердил эту информацию во время своего выступления перед зрителями.
От предыдущих отношений с французским журналистом Роменом Дориаком у Йоханссон есть дочь Роуз Дороти (2014). Супруги расстались в 2016 году, а осенью 2017 года получили решение суда о разводе.
Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом – коллеги стали супругами в 2008 году, а в 2010 расторгли брак.