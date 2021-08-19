"Его зовут Космо". 36-летняя Йоханссон во второй раз стала матерью

"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", – написал он, не уточнив пол новорожденного и дату его рождения.

Новорожденный ребенок стал первенцем для Жоста и вторым для Йоханссон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Colin Jost (@colinjost)