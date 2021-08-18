Муж Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности

В публикации отмечается, что Жост сообщил о скором пополнении в их семье на минувших выходных во время своего выступления на концерте в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте. Артист заявил, что ему не терпится стать отцом.

Контекст:

Йоханссон и Жост познакомилась в 2017 году. Спустя три года, осенью 2020 года, актриса и шоумен поженились. Это первый брак Жоста и третий для Йоханссон. О том, что актриса, возможно, беременна, американские СМИ сообщили в июле 2021 года.

Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом – коллеги стали супругами в 2008 году, а в 2010 расторгли брак.

В октябре 2014 года актриса вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака – на тот момент у них уже была дочь Роуз Дороти, которая родилась за месяц до свадьбы. Супруги расстались в 2016 году, а осенью 2017 года получили решение суда о разводе.