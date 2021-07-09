Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ

"Скарлетт уже очень скоро должна родить. И я знаю, что они с Колином очень рады", – цитирует источник издание. Колин – это американский комик, шоумен и сценарист Колин Жост, нынешний супруг 36-летней актрисы.
Второй источник сообщил изданию, что пара до последнего держала радостную новость в секрете, о беременности знали лишь близкие и родные семьи.
Это первый брак Жоста и третий для Йоханссон. Пара познакомилась в 2017 году. Спустя три года, осенью 2020 года, актриса и шоумен поженились.
Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом – коллеги стали супругами в 2008 году, а в 2010 расторгли брак.
В октябре 2014 года актриса вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака – на тот момент у них уже была дочь Роуз Дороти, которая родилась за месяц до свадьбы. Супруги расстались в 2016 году, а осенью 2017 года получили решение суда о разводе.