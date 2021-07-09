Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ

Скарлетт Йоханссон со своим третьим мужем – шоуменом Колином Жостом. Для пары это будет первый общий ребенок Фото: ЕРА

"Скарлетт уже очень скоро должна родить. И я знаю, что они с Колином очень рады", – цитирует источник издание. Колин – это американский комик, шоумен и сценарист Колин Жост, нынешний супруг 36-летней актрисы.

Второй источник сообщил изданию, что пара до последнего держала радостную новость в секрете, о беременности знали лишь близкие и родные семьи.