Йоханссон будет судиться с Disney из-за порядка $50 млн недополученной прибили

В исковом обращении актриса указала, что одновременный показ картины в кино и на стриминговой платформе негативно отразится на кассовых сборах, а следовательно, и на ее гонорарах. По данным The Wall Street Journal, Йоханссон недополучит около $50 млн.

В иске подчеркивается, что структурное подразделение Disney, компания Marvel Entertainment гарантировала Йоханссон эксклюзивный прокат фильма в кинотеатрах.

Руководство студии в свою очередь подчеркнуло, что не нарушало условий контракта и выразило разочарование по поводу искового обращения Йоханcсон, сообщило 29 июля издание People.