"Хотела сделать это на своих условиях". Экс-супруга Деппа Херд впервые стала матерью и показала новорожденную дочь

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, мы подошли к тому моменту, когда отказ от замужества ради материнства стал нормой. Часть меня хочет отстаивать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она – начало моей оставшейся жизни", – написала актриса.

Она не уточнила, кто является отцом ребенка. Ранее Херд не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amber Heard (@amberheard)