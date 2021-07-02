Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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"Хотела сделать это на своих условиях". Экс-супруга Деппа Херд впервые стала матерью и показала новорожденную дочь

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Херд: Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало моей оставшейся жизни
Херд: Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она – начало моей оставшейся жизни
Фото: amberheard / Instagram

35-летняя американская актриса Эмбер Херд в апреле 2021 года впервые стала матерью – у нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала 1 июля в Instagram.

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, мы подошли к тому моменту, когда отказ от замужества ради материнства стал нормой. Часть меня хочет отстаивать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она – начало моей оставшейся жизни", – написала актриса.

Она не уточнила, кто является отцом ребенка. Ранее Херд не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной.

Контекст:

Эмбер Херд – обладательница премий "Молодой Голливуд" (2008), Международного кинофестиваля в Далласе (2010), Голливудского кинофестиваля (2011). 

Последние на данный момент фильмы с участием Херд – "Аквамен" (2018) и "Глубокий овраг" (2019).

В феврале 2015 года Херд вышла замуж за американского актера Джонни Деппа, а в мае 2016-го подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником. Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском о клевете, ответчиками по которому были указаны Херд и The Sun. В ноябре 2020 года суд отказал актеру в удовлетворении искаАдвокаты Деппа заявили, что будут обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его "извращением", но в марте 2021 года судья Апелляционного суда Великобритании Николас Андерхилл принял решение отказать Деппу в праве оспорить отказ Высокого суда Лондона в удовлетворении его иска. Из-за судебных разбирательств актер лишился роли в фильме "Фантастические твари".

Теги: дети, беременность, семья, Эмбер Херд, актриса
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