Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп – СМИ

По сообщению издания Vulture, голливудская актриса Эмбер Херд фигурирует в судебных документах.

Голливудская актриса Эмбер Херд заявила, что бывший муж и коллега Джонни Депп изменял ей с голливудскими актрисами Анджелиной Джоли, Кирой Найтли и французской актрисой Марион Котийяр. Издание Vulture заявило, что такое утверждение Херд фигурирует в судебных документах.

На 2021 год у Херд и Деппа назначено судебное заседание. На нем рассмотрят дело о клевете в связи с публикацией эссе Херд, написанного для The Washington Post. В материале актриса рассказала о пережитом домашнем насилии. Депп требует компенсацию в размере $50 млн.

Адвокаты Херд будут доказывать суду, что все измены ее супруга нанесли ущерб ее психике.

По информации The Hollywood Reporter, Деппу придется представить перед судом все взаимные коммуникации с Джоли, Найтли и Котийяр.

2 ноября стало известно, что Высокий суд Лондона, рассмотрев иск Деппа, ответчиками по которому были указаны в том числе его экс-супруга Эмбер Херд и таблоид The Sun, признал актера виновным в избиении бывшей жены и обязал его возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов".

3 ноября стало известно, что адвокаты актера намерены обжаловать решение суда, назвав его "извращением".

Поводом для обращения Деппа в британский суд стала статья, опубликованная Херд в 2018 году на страницах Washington Post, в которой она косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.