Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ

По контракту студия Warner Bros, снимающая "Фантастических тварей", обязана заплатить американскому актеру Джонни Деппу гонорар в полном объеме, несмотря на то, что отказалась от его услуг, пишет The Hollywood Reporter.

Кинокомпания отказалась от сотрудничества с Деппом после его поражения в суде Фото: ЕРА

Студия Warner Bros, которая вынудила Джонни Деппа отказаться от роли Гриндевальда в фильме "Фантастические твари", выплатит ему гонорар в размере $10 млн. Об этом 9 ноября сообщил таблоид The Hollywood Reporter.

По информации издания, именно столько Депп должен был получить за съемки в фильме. Подчеркивается, что выплата гонорара в полном объеме в случае отмены съемок или замены актера по решению продюсеров на другого исполнителя была прописана в контракте Деппа.

О том, что представители Warner Bros попросили Деппа отказаться от роли, стало известно 6 ноября – вскоре после того, как Высокий суд Лондона признал актера виновным в избиении бывшей жены Эмбер Херд. В свою очередь, адвокаты Деппа намерены обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его "извращением".

Поводом для обращения Деппа в суд стала статья, опубликованная Херд в 2018 году на страницах Washington Post, в которой она косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником.



Депп и Херд поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.