Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ

По словам адвоката Дженни Афии, решение Высокого суда Лондона, признавшего голливудского актера Джонни Деппа человеком, который совершал домашнее насилие, является извращением, пишет Page Six.

Адвокаты голливудского актера Джонни Деппа будут оспаривать решение лондонского Высокого суда, отказавшего их клиенту в удовлетворении иска о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом 2 ноября сообщил таблоид Page Six.

По словам адвоката Дженни Афии, признание судом ее клиента человеком, который совершил домашнее насилие, является извращением, и было бы смешно оставить это решение без апелляции.

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, а в мае 2016-го она подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвало актера домашним насильником.

Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны в том числе Херд и The Sun.

2 октября 2020 года таблоид The Sun сообщил, что Высокий суд Лондона, выслушав показания многочисленных свидетелей, принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд, соответствуют действительности.

Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.

По решению суда Депп обязан возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.