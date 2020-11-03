Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2020
 
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Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ

По словам адвоката Дженни Афии, решение Высокого суда Лондона, признавшего голливудского актера Джонни Деппа человеком, который совершал домашнее насилие, является извращением, пишет Page Six.

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Депп проиграл суд против британского таблоида
Депп проиграл суд против британского таблоида
Фото: ЕРА

Адвокаты голливудского актера Джонни Деппа будут оспаривать решение лондонского Высокого суда, отказавшего их клиенту в удовлетворении иска о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом 2 ноября сообщил таблоид Page Six.

По словам адвоката Дженни Афии, признание судом ее клиента человеком, который совершил домашнее насилие, является извращением, и было бы смешно оставить это решение без апелляции.

https://www.facebook.com/pagesix/posts/10158967415879433

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, а в мае 2016-го она подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвало актера домашним насильником.

Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны в том числе Херд и The Sun.

2 октября 2020 года таблоид The Sun сообщил, что Высокий суд Лондона, выслушав показания многочисленных свидетелей, принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд, соответствуют действительности.

Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.

По решению суда Депп обязан возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.

Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд, судья
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