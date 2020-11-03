Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ

Адвокаты голливудского актера Джонни Деппа будут оспаривать решение лондонского Высокого суда, отказавшего их клиенту в удовлетворении иска о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом 2 ноября сообщил таблоид Page Six.
По словам адвоката Дженни Афии, признание судом ее клиента человеком, который совершил домашнее насилие, является извращением, и было бы смешно оставить это решение без апелляции.
В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, а в мае 2016-го она подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.
В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвало актера домашним насильником.
Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны в том числе Херд и The Sun.
2 октября 2020 года таблоид The Sun сообщил, что Высокий суд Лондона, выслушав показания многочисленных свидетелей, принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд, соответствуют действительности.
Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.
По решению суда Депп обязан возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.