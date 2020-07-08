Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2020
 
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Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель

Голливудский актер Джонни Депп рассказал о шутках бывшей жены, актрисы Эмбер Херд с применением фекалий и как она тушила об него сигарету.

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Депп обвинил бывшую жену в изменах
Депп обвинил бывшую жену в изменах
Фото: johnnydepp / Instagram

57-летний голливудский актер Джонни Депп в суде с таблоидами The Sun и News of the World по делу о клевете обнародовал неизвестные ранее факты жизни с голливудской актрисой Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail.

Депп отверг обвинения в том, что проявлял агрессию, и заявил, что Херд изгадила их постель. По его словам, скорее всего, фекалии оставил кто-то из друзей актрисы, и она назвала это безобидной шуткой. Депп заявил, что это был конец их разрушающегося брака.

Также Депп обвинил Херд в изменах с предпринимателем Илоном Маском и актером Джеймсом Франко. Депп добавил, что бывшая жена неоднократно поднимала на него руку, однажды об его щеку затушила сигарету, бросила в него бутылку, которая отрезала ему кончик пальца.

Звездная свадьба была сыграна в 2015 году, а через 15 месяцев Херд обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод.

Депп информацию о насилии опровергает. Он подал иск о клевете.

"Эмбер – расчетливая социопатка. Она самовлюбленная. И она совершенно эмоционально нечестна. Теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что можно отобрать, а затем уничтожить то, что осталось", – заявил в суде Депп.

Актер отдельно поблагодарил британского певца Элтона Джона за помощь ему в обретении трезвости. Он заявил, что мог бы быть поглощенным "монстром Херд".

Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в браке с 2015-го по 2016 годы. После развода суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн. 

Обретя статус холостяка, Джонни Депп пытался построить отношения с юной танцовщицей из России, однако в ноябре 2019 года пара распалась. 

Депп является обладателем премий "Золотой глобус", премии Гильдии киноактеров США, трехкратный номинант на премию "Оскар", девятикратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию BAFTA, номинант на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В 2015 году Депп вместе с Элисом Купером и Джо Пэрри сформировал группу Hollywood Vampires.

Теги: клевета, Джонни Депп, Эмбер Херд, насилие, развод
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