Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд

Не дождавшись решения Высокого суда Лондона, американский актер Джонни Депп подал в США новый иск против своей экс-супруги актрисы Эмбер Херд.

Депп прожил в браке с Херд около года Фото: ЕРА

Американский актер Джонни Депп зарегистрировал исковое обращение в одном из американских судов, указав в качестве ответчика экс-супругу актрису Эмбер Херд, пишет 30 августа таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники в окружении актера.

Сообщается, что Депп намерен через суд полностью уничтожить репутацию бывшей жены.

Ранее в Высоком суде Лондона проходило судебное разбирательство по иску актера о клевете, ответчиками в котором были указаны Херд и таблоиды Великобритании – суд готовится вынести окончательное решение по этому делу в начале сентября, отмечает Daily Mail.

Во время судебных слушаний, которые проходили в присутствии прессы, были обнародованы ранее неизвестные факты биографии Херд. В частности, Депп сообщил, что она однажды изгадила их постель, предположив, что фекалии мог оставить кто-то из друзей актрисы.

Также свидетель со стороны Деппа во время одного из заседаний заявил, что Херд устраивала в доме мужа сексуальные оргии с участием основателя компании SpaceX Илона Маска.

Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в браке с 2015-го по 2016 год. После развода суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

Депп является обладателем премий "Золотой глобус", премии Гильдии киноактеров США, трехкратный номинант на премию "Оскар", девятикратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию BAFTA, номинант на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В 2015 году Депп вместе с Элисом Купером и Джо Пэрри сформировал группу Hollywood Vampires.