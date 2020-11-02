Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете

Высокий суд Лондона отказал американскому актеру Джонни Деппу в удовлетворении иска о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом говорится 2 октября на сайте таблоида The Sun.
Изучив показания свидетелей, суд принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены Эмбер Херд соответствуют действительности.
Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.
По решению суда, Депп обязан будет возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.
Представитель таблоида во время заключительного судебного заседания поблагодари судью за внимательное рассмотрение дела, говорится в публикации, а Херд – за смелость в обнародовании фактов о домашнем насилии.
Херд и Депп поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.
В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником.
Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны Херд и The Sun.
Летом 2020 года во время судебных слушаний, которые проходили в присутствии прессы, были обнародованы ранее неизвестные факты биографии экс-супругов. В частности, Депп сообщил, что она однажды изгадила их постель, предположив, что фекалии мог оставить кто-то из друзей актрисы.
Также свидетель со стороны Деппа во время одного из заседаний заявил, что Херд устраивала в доме мужа сексуальные оргии с участием основателя компании SpaceX Илона Маска.
Депп является обладателем премий "Золотой глобус", премии Гильдии киноактеров США, трехкратный номинант на премию "Оскар", девятикратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию BAFTA, номинант на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В 2015 году Депп вместе с Элисом Купером и Джо Пэрри сформировал группу Hollywood Vampires.