Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете

Американский актер Джонни Депп обязан будет возместить все судебные издержки по иску против британского таблоида The Sun, который обвинял в публикации клеветы. Сумма судебных издержек составляет "миллионы фунтов".

Высокий суд Лондона отказал американскому актеру Джонни Деппу в удовлетворении иска о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом говорится 2 октября на сайте таблоида The Sun.

Изучив показания свидетелей, суд принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены Эмбер Херд соответствуют действительности.

Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.

По решению суда, Депп обязан будет возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.

Представитель таблоида во время заключительного судебного заседания поблагодари судью за внимательное рассмотрение дела, говорится в публикации, а Херд – за смелость в обнародовании фактов о домашнем насилии.

Херд и Депп поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником.

Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны Херд и The Sun.