Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии

По словам американского актера Джонни Деппа, он с уважением отнесся к просьбе представителей компании Warner Bros отказаться от участия в съемках фильма "Фантастические твари".

Американский актер Джонни Депп 6 ноября на своей странице в Instagram обнародовал фото письма, в котором сообщил, что вынужден отказаться от съемок в фильме "Фантастические твари", который компания Warner Bros снимает по роману британской писательницы Джоан Роулинг.

"Хочу сообщить, что Warner Bros попросили меня отказаться от роли Гриндельвальда. Я c уважением отнесся к их просьбе и согласился", – говорится в письме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 6 Ноя 2020 в 8:15 PST

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, а в мае 2016-го она подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвало актера домашним насильником.

Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны в том числе Херд и The Sun.

2 октября 2020 года таблоид The Sun сообщил, что Высокий суд Лондона, выслушав показания многочисленных свидетелей, принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, соответствуют действительности.

Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.

По решению суда, Депп обязан возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.

3 октября стало известно, что адвокаты актера намерены обжаловать решение суда, назвав его "извращением".