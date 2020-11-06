Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2020
 
Новости

Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии

По словам американского актера Джонни Деппа, он с уважением отнесся к просьбе представителей компании Warner Bros отказаться от участия в съемках фильма "Фантастические твари".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего актера виновным в совершении домашнего насилия
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего актера виновным в совершении домашнего насилия
Фото: ЕРА

Американский актер Джонни Депп 6 ноября на своей странице в Instagram обнародовал фото письма, в котором сообщил, что вынужден отказаться от съемок в фильме "Фантастические твари", который компания Warner Bros снимает по роману британской писательницы Джоан Роулинг. 

"Хочу сообщить, что Warner Bros попросили меня отказаться от роли Гриндельвальда. Я c уважением отнесся к их просьбе и согласился", – говорится в письме.

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, а в мае 2016-го она подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвало актера домашним насильником.

Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны в том числе Херд и The Sun.

2 октября 2020 года таблоид The Sun сообщил, что Высокий суд Лондона, выслушав показания многочисленных свидетелей, принял решение, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, соответствуют действительности.

Также суд отказал актеру в получении компенсации за нанесенный из-за публикации статьи моральный ущерб.

По решению суда, Депп обязан возместить судебные издержки, размер которых составляет "миллионы фунтов", говорится в публикации The Sun.

3 октября стало известно, что адвокаты актера намерены обжаловать решение суда, назвав его "извращением".

Теги: скандал, актер, Джонни Депп, Эмбер Херд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
  Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине
  Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине
Дмитрий ГОРДОН
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS