Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"

По словам датского актера Мадса Миккельсена, продюсеры Warner Bros еще не знают, с помощью каких сюжетных линий введут его на роль волшебника Гриндевальда в третьей части "Фантастических тварей" вместо американского актера Джонни Деппа.

Датский актер Мадс Миккельсен в интервью, которое опубликовано 2 декабря на сайте Entertainment Weekly, заявил, что предложение продюсеров Warner Bros заменить американского актера Джонни Деппа в третьей части фильма "Фантастические твари" вызвало у него профессиональный интерес, но прозвучало при печальных обстоятельствах.

Миккельсен пожелал Деппу "поскорее вернуться в седло". Актер отметил, что продюсеры еще не знают, с помощью каких сюжетных линий введут его на роль волшебника Гриндевальда, которого ранее играл Депп.

О том, что представители Warner Bros попросили Деппа отказаться от роли, стало известно 6 ноября – вскоре после того, как Высокий суд Лондона, рассмотрев его исковое обращение, отказал в удовлетворении иска о клевете против британского таблоида The Sun. В частности, суд постановил, что факты, обнародованные таблоидом в апреле 2018 года, об избиении Деппом своей бывшей жены – актрисы Эмбер Херд соответствуют действительности. В свою очередь, адвокаты Деппа намерены обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его "извращением".

9 ноября таблоид The Hollywood Reporter сообщил, что кинокомпания после отказа от сотрудничества с Деппом выплатит ему гонорар в полном объеме, как предусмотрено контрактом.

Миккельсен известен по роли отрицательного персонажа – психиатра Ганнибала Лектера в американском детективном сериале "Ганнибал" (2013–2016).

"Фантастические твари" – приключенческий детектив, снятый по роману британской писательницы Джоан Роулинг. Премьера картины состоялась в 2016 году под названием "Фантастические твари и где они обитают", а в 2018-м вышла вторая часть – "Фантастические твари. Преступление Гриндевальда". Третья часть выйдет под названием "Фантастические твари и где они обитают 3". Режиссером трилогии является Дэвид Йейтс.