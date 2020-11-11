Актер, сыгравший Ганнибала Лектера, заменит Деппа в "Фантастических тварях" – СМИ

Датский актер Мадс Миккельсен, сыгравший в детективном сериале роль психиатра Ганнибала Лектера, ведет переговоры с киностудией Warner Bros о том, чтобы получить роль волшебника Гриндевальда в сериале "Фантастические твари" после того, как от нее вынудили отказаться американского актера Джонни Деппа, пишет Deadline.

54-летний датский актер Мадс Миккельсен может заменить 57-летнего американского актера Джонни Деппа в третьей части фильма "Фантастические твари" по роману британской писательницы Джоан Роулинг, сообщает 10 ноября Deadline со ссылкой на собственные источники.

Известно, что сейчас Миккельсен ведет переговоры со студией Warner Bros о том, чтобы сыграть роль волшебника Гриндевальда вместо Деппа, который успел сняться только в одном эпизоде будущей картины.

Окончательное решение продюсеров фильма пока не огласили. Премьера картины запланирована на 15 июля 2022 года.

О том, что представители Warner Bros попросили Деппа отказаться от роли, стало известно 6 ноября – вскоре после того, как Высокий суд Лондона, рассмотрев его исковое обращение, признал актера виновным в избиении бывшей жены Эмбер Херд. В свою очередь, адвокаты Деппа намерены обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его "извращением".

9 ноября таблоид The Hollywood Reporter сообщил, что кинокомпания после отказа от сотрудничества с Деппом выплатит ему гонорар в полном объеме, как того предусматривает контракт.

Поводом для обращения Деппа в суд стала статья, опубликованная Херд в 2018 году на страницах Washington Post, в которой она косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

Миккельсен известен по роли отрицательного персонажа – психиатра Ганнибала Лектера в американском детективном сериале "Ганнибал" (2013 - 2016).