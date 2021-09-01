"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей

Осадчая: Поздравляю всех с Днем знаний и желаю легкого учебного года Фото: kosadcha / Instagram

"В этом году 1 сентября впервые за последние 12 лет мы не идем в школу. Школьник вырос и теперь студент, но через каких-то два года будем иметь нового первоклашку. Накануне 1 сентября я уже истерически думала о том, какую же школу выбрать. И странное ощущение, когда не надо на школьный базар. Поздравляю всех с Днем знаний и желаю легкого учебного года", – написала она.

На снимках Осадчая запечатлена ученицей начальной школы. На первом фото она в школьной форме и фартуке, на втором – в плаще и с двумя косами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Похожа. Вас можно узнать по детскому фото", – прокомментировала подписчица cheryomuhinayuliya.