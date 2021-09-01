"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей

"В этом году 1 сентября впервые за последние 12 лет мы не идем в школу. Школьник вырос и теперь студент, но через каких-то два года будем иметь нового первоклашку. Накануне 1 сентября я уже истерически думала о том, какую же школу выбрать. И странное ощущение, когда не надо на школьный базар. Поздравляю всех с Днем знаний и желаю легкого учебного года", – написала она.
На снимках Осадчая запечатлена ученицей начальной школы. На первом фото она в школьной форме и фартуке, на втором – в плаще и с двумя косами.
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"Похожа. Вас можно узнать по детскому фото", – прокомментировала подписчица cheryomuhinayuliya.
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
У телеведущей трое сыновей. Старший сын, 18-летний Илья, в этом году окончил школу и поступил в американский вуз. Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук.
Вместе с нынешним супругом, телеведущим Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двоих детей: Ивана, который родился в 2017 году, и младшего сына, имени которого пара пока не назвала. Он родился в 2021 году.