"Невероятно красивые кадры. Искренние". Осадчая показала фото со средним сыном и призналась, страдала ли от токсикоза

"Спасибо, лето! Это были невероятные месяцы ожидания, съемок, полетов, отдыха и знакомства с новым человеком", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Невероятно красивые кадры. Искренние", – прокомментировала подписчица adukovskadolinska.

"У вас токсикоз был?" – спросила zelinskazoriana.

"Нет, не было", – ответила Осадчая.