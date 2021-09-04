Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней

19 августа Катя Осадчая в третий раз стала мамой Фото: kosadcha / Instagram

"Теперь наши прогулки такие. У каждого парня свой транспорт", – подписала первый снимок 37-летняя телеведущая. На фото она с коляской, где лежит ее младший сын, которому исполнилось 16 дней. Рядом с Осадчей на игрушечном авто едет средний сын – четырехлетний Иван.

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В Instagram Stories ведущая загрузила еще несколько фото с прогулки, на которых есть и Горбунов. "Банда", "Парни на страже", "Погуляла, покормила, работать", – подписала снимки Осадчая.

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншот: kosadcha / Instagram Скриншот: kosadcha / Instagram Скриншот: kosadcha / Instagram