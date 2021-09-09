"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"

"Детей уложила. Начинается очередное путешествие по государству в смартфоне. У меня еще есть неделя, чтобы, наконец, получить свидетельство о рождении [ребенка]", – написала 37-летняя ведущая, приложив скриншот первой страницы сайта "Дії", на котором указано, что браузер не может открыть портал по этому адресу.

Примерно час спустя Осадчая показала еще один скриншот, на котором она уже прошла семь из 10 необходимых этапов в разделе "еМалятко", но, по словам ведущей, сайт опять завис.

"Час прошел и никак. Не заканчивает регистрацию, хоть убейся. Михаил Федоров, как это побороть, какие магические слова надо произнести?" – обратилась в соцсети телеведущая к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Украины и одному из идеологов разработки "Дії" Михаилу Федорову.

Спустя некоторое время Осадчая запостила свою фотографию и написала, что ее уверяли, что регистрация новорожденного займет 10 минут. "Продолжим завтра", – пообещала ведущая.

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншот: kosadcha / Instagram Скриншот: kosadcha / Instagram Скриншот: kosadcha / Instagram