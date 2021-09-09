"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"

"Детей уложила. Начинается очередное путешествие по государству в смартфоне. У меня еще есть неделя, чтобы, наконец, получить свидетельство о рождении [ребенка]", – написала 37-летняя ведущая, приложив скриншот первой страницы сайта "Дії", на котором указано, что браузер не может открыть портал по этому адресу.
Примерно час спустя Осадчая показала еще один скриншот, на котором она уже прошла семь из 10 необходимых этапов в разделе "еМалятко", но, по словам ведущей, сайт опять завис.
"Час прошел и никак. Не заканчивает регистрацию, хоть убейся. Михаил Федоров, как это побороть, какие магические слова надо произнести?" – обратилась в соцсети телеведущая к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Украины и одному из идеологов разработки "Дії" Михаилу Федорову.
Спустя некоторое время Осадчая запостила свою фотографию и написала, что ее уверяли, что регистрация новорожденного займет 10 минут. "Продолжим завтра", – пообещала ведущая.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.