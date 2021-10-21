"Gucci на моей киске". Майли Сайрус показала крупным планом промежность в прозрачных трусах

"Gucci on my coochie", – написала она. Это переводится как "Gucci на моей киске".

Певица позировала в черных прозрачных трусах и белых гольфах.

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"На самом деле ты певица или порнозвезда?" – спросил подписчик joy_acharyaa.

"Ты сумасшедшая?" – поинтересовалась sonia.c3716.

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.