"Пузик! Супер!", "Вы оба горите от счастья!" Каменских и Потап записали совместное видео

"I'm too sexy for my love", – написал он строчку из песни. Она переводится как "Я слишком сексуален для своей любви".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Пузик! Супер!" – прокомментировала подписчица nataliagrizun.

"Вы оба горите от счастья", – отметила sova__ksy.