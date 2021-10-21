"Пузик! Супер!", "Вы оба горите от счастья!" Каменских и Потап записали совместное видео

"I'm too sexy for my love", – написал он строчку из песни. Она переводится как "Я слишком сексуален для своей любви".
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"Пузик! Супер!" – прокомментировала подписчица nataliagrizun.
"Вы оба горите от счастья", – отметила sova__ksy.
Потапенко и Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.