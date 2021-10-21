"Вкусняшка", "Похожа на большую птицу". 55-летняя Хайек позировала в бассейне

"Для американского Elle", – написала Хайек. Она позировала с распущенными волосами, в желтом платье из перьев.

"Вкусняшка", – прокомментировал подписчик richardkstein.

"Как тебе может быть 55?!" – написал johnatucci.

"Они сделали тебя похожей на большую птицу", – отметила lillytrevino2020.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.