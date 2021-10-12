Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
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"Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив

 
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Котова (в центре) выступала в составе "ВИА Гры" с марта 2008 года по апрель 2010-го вместе с Джанабаевой (справа) и Багаудиновой (слева)
Котова (в центре) выступала в составе "ВИА Гры" с марта 2008 года по апрель 2010-го вместе с Джанабаевой (справа) и Багаудиновой (слева)
Фото: kottova / Instagram

Бывшая участница российско-украинской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова в интервью, которое 11 октября вышло на YouTube-канале Popcake, рассказала, что покинула коллектив, потому что больше не могла выдерживать конфликты с другой участницей группы, певицей Альбиной Джанабаевой.

"Я уже не выносила стычки и все эти ситуации с Альбиной, я это все сказала нашему продюсеру [Константину Меладзе]", – заявила Котова.

По словам артистки, Джанабаева приревновала ее к младшему брату продюсера, российскому певцу Валерию Меладзе, который в первые месяцы работы Котовой в этом коллективе предложил ей прийти к нему в номер.

Котова сообщила, что Константин Меладзе в ответ на заявление о конфликтах с Джанабаевой предложил "пойти другой другой".

"Мы договорились, что я буду в сольном творчестве. И первые месяцы Константин и продюсерская команда меня даже поддерживали. Всегда лучше и приятнее работать в здоровом коллективе", – отметила Котова.

ВИДЕО
Видео: POPCAKE / YouTube
Контекст:

Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 21 год существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.По словам Котовой, с Багаудиновой у нее были хорошие отношения.

Теги: Валерий Меладзе, скандал, ВИА Гра, Константин Меладзе, Санта Димопулос, Альбина Джанабаева, Татьяна Котова
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