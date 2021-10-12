  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив

Котова (в центре) выступала в составе "ВИА Гры" с марта 2008 года по апрель 2010-го вместе с Джанабаевой (справа) и Багаудиновой (слева) Фото: kottova / Instagram

"Я уже не выносила стычки и все эти ситуации с Альбиной, я это все сказала нашему продюсеру [Константину Меладзе]", – заявила Котова.

По словам артистки, Джанабаева приревновала ее к младшему брату продюсера, российскому певцу Валерию Меладзе, который в первые месяцы работы Котовой в этом коллективе предложил ей прийти к нему в номер.

Котова сообщила, что Константин Меладзе в ответ на заявление о конфликтах с Джанабаевой предложил "пойти другой другой".

"Мы договорились, что я буду в сольном творчестве. И первые месяцы Константин и продюсерская команда меня даже поддерживали. Всегда лучше и приятнее работать в здоровом коллективе", – отметила Котова.

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Видео: POPCAKE / YouTube