"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости

Первой стала певица Джамала и ее партнер по проекту танцовщик Антон Нестеренко. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, за них проголосовали меньше всего зрителей.

Еще двумя парами, оказавшимися в зоне риска, стали олимпийский призер, каратист Станислав Горуна со своей партнершей по паркету Даниэлой Преап и певец Дмитрий Каднай с танцовщицей Алиной Ли.

По условиям шоу, кандидаты на вылет одновременно исполнили "танец жизни", после которого решающий голос остался за судьями проекта в лице хореографа Влада Ямы, балерины Катерины Кухар и американского танцовщика украинского происхождения Максима Чмерковского. Они поддержали Кадная и его партнершу, в итоге Горуна и Преап покинули шоу.

"Как неожиданно и приятно. Наконец-то справедливое голосование", – прокомментировала результаты эфира пользователь с ником Party Girl.

"Ну, сегодня все честно и заслуженно", – считает Jenny Pears.

"Зрителей не обмануть, самый справедливый эфир", – написала Оля Ля Лисниченко.

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