"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте

Артистка использовала откровенное фото для иллюстрации анонса своего сольного концерта, который запланирован в Киеве на 21 октября.

"Не узнать. Красотка", – оценили снимок поклонники артистки.

"Джа, вы похудели. Супер", – прокомментировали фолловеры.

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Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".

Сейчас певица принимает участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".