  "С белыми волосами так же красиво, как с темными". Джамала предстала в образе блондинки

Джамала: Очень круто, что благодаря "Танцам со звездами" на "1+1" можно оказаться где угодно Фото: jamalajaaa / Instagram

"Очень круто, что благодаря "Танцам со звездами" на "1+1" можно оказаться где угодно", – написала она. Певица заявила, что они с партнером Антоном Нестерко перенесут зрителей в жаркий зажигательный латинский клуб.

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"Вам с белыми волосами так же красиво, как с темными", – отметила подписчица oksana__1_9_9_2_.

Видео выступления Джамалы и Нестерко разместили на YouTube-канале "Танцев со звездами".

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