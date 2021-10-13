Олимпийский призер, каратист Горуна объяснил, зачем будет баллотироваться в президенты Украины

"Меня интересуют бизнес и политика. Вообще в далеком будущем, на далекую перспективу, хотелось бы стать президентом и более глобально на все процессы влиять, а не только заниматься спортом", – заявил 32-летний Горуна.

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Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он – дипломированный адвокат, юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Франко по специальности правоведение. Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.

Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019).

6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских играх в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль.