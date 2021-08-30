Участник "Танцев со звездами" Горуна: Движения бедрами не укладываются в мою пацанскую философию. Это страшное для меня

"Те движения бедрами не укладываются в мою пацанскую философию. Это страшное для меня", – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, продемонстрирует ли он на паркете шпагат, Горуна выразил надежду, что ему не придется этого делать.

"Надеюсь, что меня не посадят", – сказал он.

По совам Горуны, организаторы шоу долго подбирали для него партнершу.

"Мне повезло с парой. То, что я видел по другим... Наверное, это самый лучший вариант, который мог бы для меня быть в этом шоу", – резюмировал спортсмен.

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