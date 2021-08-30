  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях

"Это просто мечта сейчас. Для кого-то она в контексте того амплуа, что я спортсмен, выглядит смешно. Но вернемся к этой теме через 10 лет", – заявил Горуна.

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Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он – дипломированный адвокат, юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Франко по специальности правоведение. Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.

Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019).

6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских играх в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль.