  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию

"Когда карате стало олимпийским видом спорта, я приостановил юридическую практику. Честно говоря, сейчас у меня нет желания возвращаться. С юриспруденцией, наверное, все", – заявил он.

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Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он – дипломированный адвокат, юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Франко по специальности правоведение. Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.

Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019).

6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских играх в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль. В августе спортсмен признался, что мечтает стать президентом Украины.