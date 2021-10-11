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11 октября, 2021
 
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"Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились

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Горуна о жене: Если с кем-то идти по жизни, то только с такими людьми
Горуна о жене: Если с кем-то идти по жизни, то только с такими людьми
Фото: iamhoruna / Instagram

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате, а в прошлом адвокат Станислав Горуна познакомился со своей будущей женой Маричкой, когда на последнем курсе университета проходил практику в коллекторском отделе банка. Об этом они с супругой рассказали в передаче ЖВЛ, которая вышла 11 октября на канале "1+1".

"Мы учились на одном курсе на юридическом факультете, а познакомились уже в последний месяц обучения на производственной практике в индикационном отделении банка. Ну это коллекторский отдел. Собственно, там началась наша история. Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги", – рассказала жена Горуны.

"Она очень работящая, очень старательная, ответственная, заботливая. Если с кем-то идти по жизни, то только с такими людьми", – объяснил свой выбор каратист.

Сейчас жена Горуны исполняет обязанности его спортивного менеджера.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он – дипломированный адвокат, юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Франко по специальности "правоведение". Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность. 

Горуна женат. Вместе с женой Маричкой воспитывает сына Льва (2019). 

6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских игр в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль. В августе спортсмен признался, что мечтает стать президентом Украины.

Теги: спорт, карате, Танцы со звездами, Станислав Горуна
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