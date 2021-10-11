  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились

Горуна о жене: Если с кем-то идти по жизни, то только с такими людьми Фото: iamhoruna / Instagram

"Мы учились на одном курсе на юридическом факультете, а познакомились уже в последний месяц обучения на производственной практике в индикационном отделении банка. Ну это коллекторский отдел. Собственно, там началась наша история. Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги", – рассказала жена Горуны.

"Она очень работящая, очень старательная, ответственная, заботливая. Если с кем-то идти по жизни, то только с такими людьми", – объяснил свой выбор каратист.

Сейчас жена Горуны исполняет обязанности его спортивного менеджера.

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Видео: ЖВЛ / YouTube