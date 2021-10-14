Судья "Танцев со звездами" назвал вероятную причину, из-за которой Lida Lee покинула шоу

"У меня есть какие-то догадки – ни больше, ни меньше. То, что она технически танцевала классно, нет никаких сомнений. Но, возможно, ее армия фанов еще не настолько большая, чтобы довести ее до финала. Возможно! Возможно, пока что не нашлось достаточно людей, которые бы голосовали за нее своими деньгами. То есть сказать, что Lida Lee классно танцует – это одно, а отправить смс – это немного другое", – считает Яма.

Ответ Ямы можно прослушать, начиная с 5.50.

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