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12 октября, 2021
 
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"Я просто плакала от увиденного". Lida Lee прокомментировала свое выбывание из "Танцев со звездами"

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Lida Lee и ее партнер по паркету Алексей Базела продержались в телешоу шесть эфиров
Lida Lee и ее партнер по паркету Алексей Базела продержались в телешоу шесть эфиров
Фото: alexbazela / Instagram

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) прокомментировала итоги воскресного эфира шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", после которого покинула проект.

"Открыв утром соцсети, я просто плакала от увиденного… Такое количество приятнейших слов, поддержки, веры и тако-о-ого желания видеть нас дальше. Это ли не самая большая награда? Спасибо", – написала певица вечером 11 октября в Instagram.

Она поблагодарила своего партнера по паркету, танцовщика Алексея Базелу и подчеркнула, что была счастлива с ним "пройти этот нелегкий, но безумно интересный путь".

"Этот проект стал для меня чем-то очень родным и особенным. Из эфира в эфир, от танца к танцу мы старались открываться, меняется, быть собой, экспериментировать, удивлять и танцевать душой и сердцем, так, как чувствуем… Спасибо всем, кто до последнего поддерживал нашу пару!" – написала 27-летняя певица.

Контекст:

10 октября прошел шестой эфир "Танцев со звездами", по итогам которого проект покинула пятая пара – певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, за них проголосовало меньше всего зрителей.

Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсонкомик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Сейчас в проекте осталось девять пар. 

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

Теги: шоу, танцы, певица, Танцы со звездами, Lida Lee
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