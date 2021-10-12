"Я просто плакала от увиденного". Lida Lee прокомментировала свое выбывание из "Танцев со звездами"

Lida Lee и ее партнер по паркету Алексей Базела продержались в телешоу шесть эфиров Фото: alexbazela / Instagram

"Открыв утром соцсети, я просто плакала от увиденного… Такое количество приятнейших слов, поддержки, веры и тако-о-ого желания видеть нас дальше. Это ли не самая большая награда? Спасибо", – написала певица вечером 11 октября в Instagram.

Она поблагодарила своего партнера по паркету, танцовщика Алексея Базелу и подчеркнула, что была счастлива с ним "пройти этот нелегкий, но безумно интересный путь".

"Этот проект стал для меня чем-то очень родным и особенным. Из эфира в эфир, от танца к танцу мы старались открываться, меняется, быть собой, экспериментировать, удивлять и танцевать душой и сердцем, так, как чувствуем… Спасибо всем, кто до последнего поддерживал нашу пару!" – написала 27-летняя певица.