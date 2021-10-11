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11 октября, 2021
 
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"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе

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Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году
Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году
Фото: valentina_voitenko / Instagram

Супруга украинского актера Константина Войтенко, принимающего участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Валентина Войтенко 11 октября в Instagram заявила, что находится со своим мужем в состоянии открытого конфликта с апреля этого года.

Таким образом она отреагировала на слова актера, сказанные 10 октября во время шестого эфира этого проекта о том, что он намерен продержаться до программы, в которой участники будут танцевать со своими родственниками.

По словам Константина Войтенко, это ему нужно для того, чтобы предложить жене вместе с ним выйти на паркет ради примирения после ссоры, вызванной ее неучастием в этом проекте.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

В ответ на это Валентина Войтенко заявила, что у них с мужем нет ссор из-за ее неучастия в шоу, как об этом говорит муж.

"Меня злит и раздражает, что обо мне лгут на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло. Я приняла решение написать здесь свою позицию. У нас нет конфликта с Костей из-за моего неучастия в шоу. И мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня и в чем я подыгрывать не обещала", – написала она.

Жена Войтенко подчеркнула, что у нее нет зависти к тому, что он участвует в шоу, а она нет.

"Если б я конкурировала с Костей, я бы давно настояла на постоянной няне, помчала бы на кастинги и ставила бы в приоритет карьеру. Но я выбирала семью. Готова была перекраивать себя под партнера, старалась угодить. Всеми силами пыталась смастерить семью, которой в моем детстве не было. Но я устала молчать и терпеть", – призналась она.

По словам жены актера, она сумела посмотреть на их отношения со стороны и перестала бояться развода или расставания.

"У нас давно было сложно в отношениях. Я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Мы с Костей находились в открытом конфликте с апреля этого года. С августа мы посещали семейного терапевта. И в результате семейной терапии пришли к промежуточному пункту – жить отдельно и продолжать терапию отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. На этом этапе мы сейчас. Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознает это", – написала она.

Контекст:

2 сентября 2021 года во время второго эфира "Танцев со звездами" Войтенко публично признался, что у них в семье есть проблемы, а его участие в проекте стало причиной еще одной ссоры с женой.

По словам артиста, они вместе с супругой вместе проходили кастинг, организованный продюсерами "Танцев со звездами": он – как звезда, а его жена – как хореограф. Но взяли в проект только его. Артист завил, что после этого супруга пожелала ему успехов таким тоном, что ему стало неприятно.

"Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви", – признался в эфире шоу актер. Резюмируя, Войтенко сообщил, что после этого случая им с женой понадобилась помощь психолога. 

Валентина Войтенко отреагировала на слова мужа спустя сутки, заявив в своем микроблоге в Instagram, что публичное обсуждение отношений с мужем является для нее запретной темой. Она призналась, что сюжет, в котором ее муж лично говорит о проблемах в семье, причинил ей боль.

Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия.

Теги: скандал, семья, танцы, Константин Войтенко, Танцы со звездами
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