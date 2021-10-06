"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным

Таким образом хореограф отреагировала на комментарий Русиной, заявивший после пятого эфира, что мнение Гвоздевой как судьи этого шоу не является для них авторитетом.

"Слава богу, мы слушаем авторитетов. Поэтому с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима Чмерковского. Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то, – я считаю, это не совсем..." – заявила Русина в ответ на слова Гвоздевой о том, что именно она является слабым звеном в их с Melovin паре.

"Жду, пока выиграешь ты. А пока учись танцевать, дорогая", – отреагировала на реплику Русиной Гвоздева.