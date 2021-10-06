"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным

Таким образом хореограф отреагировала на комментарий Русиной, заявивший после пятого эфира, что мнение Гвоздевой как судьи этого шоу не является для них авторитетом.
"Слава богу, мы слушаем авторитетов. Поэтому с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима Чмерковского. Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то, – я считаю, это не совсем..." – заявила Русина в ответ на слова Гвоздевой о том, что именно она является слабым звеном в их с Melovin паре.
"Жду, пока выиграешь ты. А пока учись танцевать, дорогая", – отреагировала на реплику Русиной Гвоздева.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
По итогам первых пяти эфиров шоу покинули участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), который танцевал в паре с украинским хореографом Екатериной Тришиной, украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев, выступавший в паре с танцовщицей Марией Колосовой, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 10 пар.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.
Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. "Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя", – объяснила она свое решение.