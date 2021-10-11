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11 октября, 2021
 
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Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео

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Харлан: Это изначально был секрет для моей сестры, я ее не узнала сначала
Харлан: Это изначально был секрет для моей сестры, я ее не узнала сначала
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская саблистка Ольга Харлан 10 октября во время шестого эфира исполнила вместе со своим партнером, хореографом Дмитрием Дикусаром фристайл. Запись выступления пары опубликована на YouTube-канале проекта.

Харлан и Дикусар во время танца использовали шпаги для фехтования и защитные шлемы. В финале танца на паркет вышла еще одна девушка, которая стала повторять движения за Харлан.

Закончив танец, Ольга Харлан сняла шлем, с улыбкой посмотрела на девушку, отвернулась и только потом узнала в ней свою сестру Татьяну, которую считает своим талисманом. Узнав сестру, Харлан отошла на несколько шагов в сторону и присела, закрыв лицо руками, а спустя какое-то время подошла к сестре, чтобы обняться.

"Это изначально был секрет для моей сестры, я ее не узнала сначала", – подтвердила Харлан.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

На этом видео, опубликованном на странице проекта в Instagram, можно посмотреть непосредственно реакцию Харлан на присутствующую на паркете сестру.

Контекст:

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

По итогам шестого эфира из проекта выбили певица Lida Lee и ее партнер Алексе Базела. Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсонкомик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Сейчас в проекте осталось девять пар.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами
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