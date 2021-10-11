  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео

Харлан: Это изначально был секрет для моей сестры, я ее не узнала сначала Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Харлан и Дикусар во время танца использовали шпаги для фехтования и защитные шлемы. В финале танца на паркет вышла еще одна девушка, которая стала повторять движения за Харлан.

Закончив танец, Ольга Харлан сняла шлем, с улыбкой посмотрела на девушку, отвернулась и только потом узнала в ней свою сестру Татьяну, которую считает своим талисманом. Узнав сестру, Харлан отошла на несколько шагов в сторону и присела, закрыв лицо руками, а спустя какое-то время подошла к сестре, чтобы обняться.

"Это изначально был секрет для моей сестры, я ее не узнала сначала", – подтвердила Харлан.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

На этом видео, опубликованном на странице проекта в Instagram, можно посмотреть непосредственно реакцию Харлан на присутствующую на паркете сестру.