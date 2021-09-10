"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии

Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года Фото: olgakharlan / Instagram

Ролик смонтирован из нескольких фрагментов – сперва в кадре появляется Самеле. Он направляется к квартире, где проживает Харлан, дергает за ручку двери и прячется. Спустя несколько секунд из квартиры выходит его возлюбленная и замечает Самеле, после чего пара долго обнимается.

Во время встречи Харлан не смогла сдержать слез.

"Кто-то сказал, что лучшие вещи случаются неожиданно. Что ж, это правда. Никогда не была счастливее", – прокомментировала приезд бойфренда Харлан.

"Боже, как же это трогательно. Какая вы красивая пара", – отреагировала на ролик украинская певица Евгения Власова.

"Только ленивый не заплакал. Как это мило", – прокомментировали видео пользователи сети.

"Мимимишность зашкаливает", – отреагировали подписчики Харлан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)