"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии

Ролик смонтирован из нескольких фрагментов – сперва в кадре появляется Самеле. Он направляется к квартире, где проживает Харлан, дергает за ручку двери и прячется. Спустя несколько секунд из квартиры выходит его возлюбленная и замечает Самеле, после чего пара долго обнимается.
Во время встречи Харлан не смогла сдержать слез.
"Кто-то сказал, что лучшие вещи случаются неожиданно. Что ж, это правда. Никогда не была счастливее", – прокомментировала приезд бойфренда Харлан.
"Боже, как же это трогательно. Какая вы красивая пара", – отреагировала на ролик украинская певица Евгения Власова.
"Только ленивый не заплакал. Как это мило", – прокомментировали видео пользователи сети.
"Мимимишность зашкаливает", – отреагировали подписчики Харлан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года. До этого спортсменка была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко.