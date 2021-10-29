Кузин: Многие формально носят маску в кармане, она уже черная и затертая – это не защищает от заражения

"Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть. Есть определенный эффект вакцин от риска заболеть, но это не 100-процентная защита. Поэтому пока нет коллективного иммунитета, когда не привито 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску. Особенно когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее", – подчеркнул он.

Кузин добавил, что важно соблюдать правила использования защитных средств. Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа.

"Многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения", – сказал медик.

Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью