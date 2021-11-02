В Китае 33 тыс. посетителей закрыли в "Диснейленде" из-за одного случая COVID-19

Вечером, 31 октября администрация парка объявила, что не принимает новых посетителей и сотрудничает с местными властями по поводу эпидемиологического расследования в соседнем регионе.

Посетители, находившиеся на этот момент в "Диснейленде", несколько часов не могли покинуть парк в связи с тем, что врачи решили провести массовое тестирование на коронавирус.

#Shanghai Disney Resort has suspended entry into the park due to #COVID19 investigation. Some attractions inside the park will also temporarily stop operating, it said. All guests will be required to undergo nucleic acid testing at the exit when leaving the resort. pic.twitter.com/78HOnACl2k — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 31, 2021

1 ноября было объявлено, что результаты тестов всех гостей "Диснейленда" оказались отрицательными, сообщал Shanghai Daily.

По информации The Guardian, посетителей парка развезли на автобусах по домам для самоизоляции, а "Диснейленд" закрыли до 2 ноября включительно.

Закрывать "Диснейленд" и проводить массовое тестирование пришлось из-за посетительницы, которая пришла в парк 30 октября. После того как женщина покинула парк и уехала в город Ханчжоу, у нее подтвердили COVID-19, сообщал South china morning post.