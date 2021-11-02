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В Китае 33 тыс. посетителей закрыли в "Диснейленде" из-за одного случая COVID-19

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Посетители несколько часов не могли покинуть шанхайский "Диснейленд"
Посетители несколько часов не могли покинуть шанхайский "Диснейленд"
Фото: Shanghai Daily / Twitter

В Шанхае (Китай) из "Диснейленда" несколько часов не выпускали 33 тыс. посетителей в связи с тем, что у одной из посетительниц парка развлечений был обнаружен COVID-19, сообщает 1 ноября Синьхуа.

Вечером, 31 октября администрация парка объявила, что не принимает новых посетителей и сотрудничает с местными властями по поводу эпидемиологического расследования в соседнем регионе.

Посетители, находившиеся на этот момент в "Диснейленде", несколько часов не могли покинуть парк в связи с тем, что врачи решили провести массовое тестирование на коронавирус.

1 ноября было объявлено, что результаты тестов всех гостей "Диснейленда" оказались отрицательными, сообщал Shanghai Daily

По информации The Guardian, посетителей парка развезли на автобусах по домам для самоизоляции, а "Диснейленд" закрыли до 2 ноября включительно. 

Закрывать "Диснейленд" и проводить массовое тестирование пришлось из-за посетительницы, которая пришла в парк 30 октября. После того как женщина покинула парк и уехала в город Ханчжоу, у нее подтвердили COVID-19, сообщал South china morning post

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 ноября в мире подтверждено 247 млн случаев COVID-19, из них более 5 млн – с летальным исходом.

В Китае с начала эпидемии заразились более 97 тыс. человек, почти 5 тыс. из них скончались, сообщает Worldometer

В конце октября 2021 года в Китае отправили на карантин десятки тысяч человек из-за 39 новых случаев COVID-19. 

Теги: Китай, парк, карантин, Disneyland, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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