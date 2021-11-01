В Австралии испытывают вакцину от COVID-19 в форме пластыря

Пластырь прикладывается на несколько секунд к коже, через которую препарат впитывается в организм Фото: UQ News / Twitter

Ученые из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas разработали пластырь с микроиглами высокой плотности, покрытыми препаратом. Пластырь прикладывается на несколько секунд к коже, через которую препарат впитывается в организм.

С помощью пластыря вводят вакцину Hexapro, о разработке которой в апреле 2021 года заявили в Техасском университете. Препарат использует стабилизированную форму спайкового белка, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам и генерирует иммунный ответ на него.

"Это намного удобнее, чем игла: вы просто прикладываете аппликатор к коже, и 5000 микроскопических игл почти незаметно вводят вакцину под кожу", – говорит профессор университета Квинсленда Дэвид Мюллер.

Университет совместно с Vaxxas теперь планирует как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям вакцины-пластыря. Разработчики надеются, что это ускорит вакцинацию людей во всем мире, и прежде всего в странах с низким и средним уровнем доходов.

Ученые отмечают, что вакцина в высушенном состоянии на пластыре сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25 °C и неделю – при температуре 40 °C. Поэтому она не нуждается в холодном температурном режиме, как некоторые нынешние ее аналоги.