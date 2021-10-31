Канада передаст 200 млн доз вакцин от коронавируса другим странам – Трюдо

"Канада передаст в фонд COVAX до конца 2022 года не менее 200 млн доз. Это включает в себя немедленное обязательство предоставить до 10 млн доз вакцины Moderna. Канада будет продолжать уделять приоритетное внимание обмену избыточными дозами через механизм COVAX, чтобы обеспечить доставку вакцин тем, кто в них больше всего нуждается", – говорится в релизе.

Кроме того, Канада планирует передать $15 млн на поддержку создания центра передачи технологий в Южной Африке – инициативы по разработке и производству мРНК-вакцин в Африке.

"Мы знаем, что для того, чтобы покончить с пандемией у себя дома, мы должны работать над тем, чтобы покончить с ней повсюду. Вместе с нашими партнерами по G20 Канада продолжит работу, чтобы завершить глобальную борьбу с COVID-19, обеспечить равный доступ к вакцинам во всем мире и построить более здоровое и безопасное будущее для всех", – подчеркнул Трюдо.