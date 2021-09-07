Антивакцинаторы забросали Трюдо камешками. Видео

Трюдо, комментируя действия протестующих, сказал, что все "не так уж серьезно" Фото: EPA

Инцидент произошел спустя несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит перед лицом антивакцинаторской толпы".

В частности, он сказал, что стране есть "небольшой элемент маргиналов, которые злятся и не верят в науку". При этом, по словам Трюдо, антивакцинаторов в Канаде меньшинство. Премьер-министр уверен, что поддерживающие вакцинацию канадцы не позволят "мафии противников вакцинации диктовать, как эта страна переживет эту пандемию".

После этого выступления, когда Трюдо шел к автобусу, протестующие начали бросать гравий в его сторону.

Премьер позже рассказал, что некоторые из "снарядов" могли попасть ему в плечо и сравнил это со случаем, когда женщина бросила в него тыквенные семечки в 2016 году.

Трюдо также добавил, что в него бросались гравием и это "не так уж серьезно".

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Видео: Liquid Bacon / YouTube