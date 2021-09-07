Антивакцинаторы забросали Трюдо камешками. Видео

Инцидент произошел спустя несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит перед лицом антивакцинаторской толпы".
В частности, он сказал, что стране есть "небольшой элемент маргиналов, которые злятся и не верят в науку". При этом, по словам Трюдо, антивакцинаторов в Канаде меньшинство. Премьер-министр уверен, что поддерживающие вакцинацию канадцы не позволят "мафии противников вакцинации диктовать, как эта страна переживет эту пандемию".
После этого выступления, когда Трюдо шел к автобусу, протестующие начали бросать гравий в его сторону.
Премьер позже рассказал, что некоторые из "снарядов" могли попасть ему в плечо и сравнил это со случаем, когда женщина бросила в него тыквенные семечки в 2016 году.
Трюдо также добавил, что в него бросались гравием и это "не так уж серьезно".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава Канады, в стране с начала эпидемии подтвердили 1,5 млн случаев COVID-19, умерли от болезни 27 тыс. человек.
В Канаде сделали 53 млн прививок от коронавируса. Хотя бы одну дозу получили 27,8 млн граждан, что составляет 73% населения. Полностью привиты 25,4 млн или 66,8%.