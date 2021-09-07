ГОРДОН
 
 
МИР

Антивакцинаторы забросали Трюдо камешками. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Трюдо, комментируя действия протестующих, сказал, что все "не так уж серьезно"
Трюдо, комментируя действия протестующих, сказал, что все "не так уж серьезно"
Фото: EPA

В канадском городе Лондон, провинция Онтарио, противники вакцинации от коронавируса во время протеста забросали небольшими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел спустя несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит перед лицом антивакцинаторской толпы".

В частности, он сказал, что стране есть "небольшой элемент маргиналов, которые злятся и не верят в науку". При этом, по словам Трюдо, антивакцинаторов в Канаде меньшинство. Премьер-министр уверен, что поддерживающие вакцинацию канадцы не позволят "мафии противников вакцинации диктовать, как эта страна переживет эту пандемию".

После этого выступления, когда Трюдо шел к автобусу, протестующие начали бросать гравий в его сторону.

Премьер позже рассказал, что некоторые из "снарядов" могли попасть ему в плечо и сравнил это со случаем, когда женщина бросила в него тыквенные семечки в 2016 году.

Трюдо также добавил, что в него бросались гравием и это "не так уж серьезно".

ВИДЕО
Видео: Liquid Bacon / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Канады, в стране с начала эпидемии подтвердили 1,5 млн случаев COVID-19, умерли от болезни 27 тыс. человек.

В Канаде сделали 53 млн прививок от коронавируса. Хотя бы одну дозу получили 27,8 млн граждан, что составляет 73% населения. Полностью привиты 25,4 млн или 66,8%.

Теги: Канада, вакцинация, Джастин Трюдо, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS