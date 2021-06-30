В Канаде разрабатывают вакцину от COVID-19 в съедобных полосках

Ученым из Макмастерского университета и биотехнологической компании Rapid Dose Therapeutics уже удалось стабилизировать протеин из COVID-вакцины при температуре 40 ºС, хотя до сих пор для сохранения действенности вакцины ее надо было охлаждать до более низких температур.

Ученые уверены в преимуществе растворимой полоски, потому что таблетка после употребления "должна пройти через желудочно-кишечный тракт, где молекулы и компоненты вакцины разлагаются". В случае применения съедобной полоски необходимая доза вакцины будет "непосредственно доставлена к тем участкам, где это необходимо", считают разработчики.

По их замыслу, съедобные полоски можно будет обогащать различными вакцинами, не только от COVID.

Эта технология пока находится на ранних стадиях разработки.