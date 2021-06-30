В Канаде разрабатывают вакцину от COVID-19 в съедобных полосках

Ученым из Макмастерского университета и биотехнологической компании Rapid Dose Therapeutics уже удалось стабилизировать протеин из COVID-вакцины при температуре 40 ºС, хотя до сих пор для сохранения действенности вакцины ее надо было охлаждать до более низких температур.
Ученые уверены в преимуществе растворимой полоски, потому что таблетка после употребления "должна пройти через желудочно-кишечный тракт, где молекулы и компоненты вакцины разлагаются". В случае применения съедобной полоски необходимая доза вакцины будет "непосредственно доставлена к тем участкам, где это необходимо", считают разработчики.
По их замыслу, съедобные полоски можно будет обогащать различными вакцинами, не только от COVID.
Эта технология пока находится на ранних стадиях разработки.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Сейчас все доступные в мире вакцины против COVID-19 вводят внутримышечно преимущественно двумя дозами.
Разработчики съедобных полосок считают, что они будут пользоваться спросом у тех пациентов, которые боятся уколов.